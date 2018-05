عام انتخابات میں ایک ماہ کی تاخیر،قرارداد بلوچستان اسمبلی سے منظور

کوئٹہ(ڈیلی پاکستان آن لائن) بلوچستان اسمبلی میں آئندہ عام انتخابات میں ایک ماہ کی توسیع کی قراردادکثرت رائے سے منظور کرلی گئی۔

Presented resolution in #Balochistan Provincial Assembly regarding change in election date on account of #Hajj2018 and Monsoon season in different districts of #Balochistan. pic.twitter.com/mhpXIUMgfC