شہزادہ ہیری سے ملاقات کے دوران کیا بات چیف ہوئی؟ بالآخر کپتان سرفراز نے اندر کی بات بتادی

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ کی وجہ سے برطانیہ میں موجود ہے جہاں دیگر کپتانوں کے ہمراہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفرازاحمد نے ملکہ برطانیہ اور شہزادہ ہیری سے بھی ملاقات کی ۔ شہزادہ ہیری سے گفتگواور شلوارقمیض کی تصاویر سامنے آنے پر کئی لوگوں نے تنقید بھی کی لیکن اب اس بارے میں سرفرازاحمد نے خاموشی توڑدی اور تفصیلات میڈیا کیساتھ شیئرکردیں۔

کپتان نے بتایاکہ یہ ڈریس (شلوارقمیض )ہمارا قومی لباس ہے ، بورڈ کی بھی ہدایات تھیں اور ہم نے اپنے قومی لباس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ، مجھے بطور کپتان بہت فخر محسوس ہوا کیونکہ وہاں پر موجود تمام کپتان سوٹ میں ملبوس تھے لیکن میں نے اپنا قومی لباس پہنا۔ سرفراز کاکہناتھاکہ وہاں پر ملکہ برطانیہ سے بھی ملاقات ہوئی ، شہزادہ ہیری بھی ملے، انہوں نے تمام کپتانوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہارکیا، وہاں جانا اچھا لگا، پاکستان کی نمائندگی کی ، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ۔

ایک سوال کے جواب میں سرفراز نے بتایا کہ” شہزادہ ہیری تمام کپتانوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کیا پہلے یہاں کھیل چکے ہیں؟ یہاں پر آئے کتنا وقت ہوگیا؟مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کیا کرتے ہوتو میں نے کہاکہ وکٹ کیپراور بلے باز ہوں تو شہزادہ ہیری نے کہاکہ کبھی آپ کو باﺅلنگ کرنے آﺅں گا تو میں نے کہاکہ اوکے، ضرور“۔ویڈیو دیکھئے

'I was proud that I was wearing our national dress, while all other captains were dressed in suits' ????#SarfarazAhmed talks about meeting the Queen, and reveals what Prince Harry told him #CWC19 #PAKvWI pic.twitter.com/kz2RzjBB1w