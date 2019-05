پاکستانی ٹیم کی بد ترین کارکردگی پر ویون رچرڈز نے ایسی بات کہہ دی کہ ہر پاکستانی کے آنسو نکل آئیں

ناٹنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن )ورلڈ کپ 2019کے میگا ایونٹ میں ویسٹ انڈیز نے قومی کرکٹ ٹیم کو بری طرح شکست دے دی جسے دیکھ کر سابق ویسٹ انڈین کپتان اور کوئٹہ گلیڈی ایٹر کے مینٹور ویون رچرڈز بھی تڑپ اٹھے ۔

پاکستانی کرکٹ جرنلسٹ ساج صدیق نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ویون رچرڈز کا پیغام شیئر کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اس کارکردگی سے بہت زیادہ اچھا کھیل پیش کر سکتے ہیں ،میں نے پی ایس ایل میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے ۔ویون رچرڈز نے کہا کہ آج جو میں نے پاکستان کی کارکردگی دیکھی اس سے میں بہت مایوس ہو ں ۔

Viv Richards "They're much better players than this, I've spent some time with them at the PSL and I'm disappointed with what I'm seeing from Pakistan today" #PAKvWI #CWC19