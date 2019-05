ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں انتہائی شرمناک ریکارڈ سرفراز الیون نے اپنے نام کر لیا

ناٹنگھم (ڈیلی پاکستان آن لائن )ورلڈ کپ 2019کے پہلے میچ میں قومی کرکٹ ٹیم نے انتہائی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کر کے نہ صرف پاکستانی شائقین کرکٹ کے دل توڑ دئیے بلکہ شرمناک ریکارڈ بھی اپنے نام کرلیا ہے ۔

تفصیل کے مطابق قومی ٹیم کی ویسٹ انڈیز سے شرمناک شکست کے بعد سپورٹس صحافی مظہر ارشد نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پرپاکستانی ٹیم کا شرمناک ریکارڈ شیئر کیا ۔جس کے مطابق آج پاکستانی ٹیم 21.4اوورز میں 105رنز پھر ڈھیر ہو گئی ،یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں پاکستان کی سب سے چھوٹی اننگز تھی اورون ڈے کرکٹ میں 1992میں انگلینڈ کے خلاف 74سکور کی اننگز کے بعد دوسری نمبر پر سب سے چھوٹی اننگز بھی تھی ۔

105 all in 21.4 overs

This is Pakistan's shortest innings in the World Cup history and second lowest total after 74 vs England in Adelaide in 1992. #PakvWI #CWC19