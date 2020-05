عظمیٰ خان تشدد کیس ، ملک ریاض کا بے بنیا د الزامات لگانے پر بیرسٹر حسان نیازی کیخلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )عظمیٰ خان تشدد کیس میں ملک ریاض نے اپنے اوپر لگائے جانے والے تمام الزامات کی تردید کر دی ہے جبکہ حسان نیاز ی کے بیانات کو بے بنیاد قرا ر دیتے ہوئے لیگل نوٹس جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق بحریہ ٹاﺅن کے مالک ملک ریاض نے اپنے وکیل اظہر صدیق ایڈووکیٹ کی وساطت سے حسان نیاز کو پانچ ارب روپے ہر جانے کا نوٹس بھیج دیاہے ۔ ملک ریاض نے عظمیٰ خان تشدد کیس میں اپنے او پر لگنے والے تمام الزامات کی تردید کی ہے اور حسان نیاز کی جانب سے الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیاہے ۔ملک یاض کی جانب سے بھیجے گئے لیگل نوٹس میں حسان نیازی کو غیر مشروط معافی مانگتے ہوئے 7 یوم میں تحریری طور پر کسی بھی قسم کا الزام عائد نہ کرنے کی یقین دہانی کی ہدایت کی گئی ہے۔

ایڈووکیٹ ملک اظہر صدیق کا کہناتھا کہ ملک ریاض پر انہیں عظمیٰ خان تشدد کیس تشدد کے معاملے پر کسی قسم کی پیسوں کی پیشکش نہیں کی ہے ،ملک ریاض پر تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، عظمی خان کے وکیل حسان نیازی، ملک ریاض پر الزامات عائد کرکے سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، حسان نیازی ،ملک ریاض پر من گھڑت الزامات کی فی الفور تردید کریں۔

ان کا کہناتھا کہ حسان نیازی ،ملک ریاض کی ہتک عزت پر اپنا بیان واپس لیں ،حسان نیازی ،ملک ریاض کی تمام ہدایات مانتے ہوئے عملدرآمد کریں ورنہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔

@AzharSiddique, Advocate, SC, on behalf of @MalikRiaz_, has served a formal Legal Notice onto @HniaziISF 4 deliberately & wrongly involving, maligning and defaming Malik Riaz Hussain into Uzma Khan Fiasco! demanding, inter alia, Rs.5 Billion as damages. @uzmaaaK @UzmaKhanOficial pic.twitter.com/AYs9dcuTv0