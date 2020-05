طیارہ حادثہ ،لواحقین کے ساتھ کیا سلوک کیا جارہا ہے ؟خاتون نے ویڈیو پیغام میں ایسی تفصیلات بتا دیں کہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )عید سے دو روز قبل کراچی میں پی آئی اے کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار 97 افراد دنیا سے رخصت ہو گئے تاہم دو مسافر معجزة زندہ بچ گئے تاہم تاحال لواحقین کو ان کے پیاروں کی لاشیں شناخت کے بعد دینے کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایسی صورتحال میں ایک خاتون کے ویڈیو بیان نے ہر کسی کے ضمیر کوجھنجوڑ کر رکھ دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک خاتون کا ویڈیو بیان تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہاہے جس میں انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے خبر سنی کہ طیارہ تباہ ہو گیاہے تو ہمارے دل ہل کر رہ گئے کہ میرا بھائی ” مرزا وحید شاہ بیگ “ اس جہاز میں تھا ،اس بات کو سات روز گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ہماری مدد کیلئے کسی حکومتی اہلکار نے ہم سے رابطہ نہیں کیا ہے جبکہ کوئی ہیلپ ڈیسک بھی قائم نہیں کیا گیاہے ۔

خاتون کا کہناتھا کہ ابھی تک کوئی سسٹم متعارف نہیں کروایا گیا کہ ہم سمیت دیگر لواحقین کی مدد کی جا سکے ، پی آئی اے نے کیا کبھی کوئی سسٹم نہیں بنایا جس سے اس طرح کے واقعات کو نمٹا جا سکے ؟ جتنا ہمیں گزشتہ پانچ دونوں میں ذلیل کیا گیاہے اس کی تفصیلات بتانے بیٹھوں تو ختم ہی نہ ہو، کبھی ایک دفتر سے دوسرے دفتر چکر لگوائے گئے اس کے بعد کبھی ایک ہسپتال تو کبھی دوسرا ہسپتال ، مس مینجمنٹ کی کوئی انتہا نہیں ، کسی نے ہماری مدد نہیں کی ۔

ان کا کہناتھاکہ جب بین الاقوامی سطح پر اتنا بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو حکام آگے آتے ہیں اور لواحقین کی مدد کرتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں غلط معلومات دی جارہی ہیں ، جھوٹ پر جھوٹ بولا جارہاہے ، اس وقت کوئی لیڈر شپ ہی موجود نہیں ہیں ، کوئی شخص ذمہ داری لینے کو ہی تیار نہیں ہے ۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بدتمیزی کی گئی ، جس دفتر میں گئے ہم سے پیار سے نہیں بلکہ بدتمیزی سے بات کی گئی ، میرا بھائی شہید ہوگ یا لیکن لواحقین کی عزت نفست مجروح ہوئی ہے ۔

There is NO system in this country at all.

Imran Khan is even a biggest failure.

Each and Every Department is corrupt. Shame to be a part of this society. pic.twitter.com/3uPfsu0Ho0