دو ماہ کے لاک ڈاون کے بعدمسجد نبویﷺ کھول دی گئی،نماز کی ادائیگی کی تصاویر سامنے آگئیں

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی عرب میں دوماہ سے زائد عرصے سے لگے لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث مسجد نبویﷺکی رونقیں بحال ہوگئیں۔انتظامیہ کی جانب سے آج نماز فجر میں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے مسجد نبوی کو کھولا گیا۔کورونا کے باعث نمازوں کی ادائیگی حرم کے نئے توسیعی حصے اور بیرونی صحن میں جاری ہے۔حرم نبوی کے نئے حصے کے علاوہ بیرونی صحن سے قالین ہٹالیے گئے ہیں، نماز فرش پر ادا کی جارہی ہے۔ لوگ اپنی جاءنمازیں استعمال کررہے ہیں۔حرم نبوی کی گنجائش کے حساب سے صرف 40 فیصد نمازیوں کو آنے کی اجازت دی گئی ہے،دیگر افراد بیرونی صحنوں میں سماجی فاصلہ رکھ کر نماز ادا کررہے ہیں۔جبکہ حرم نبوی کا پرانا حصہ اور روضہ شریف زائرین کے لیے بند رہے گا۔مکہ مکرمہ میں تاحال کرفیونافذ ہے، دیگر شہروں میں کرفیو میں نرمی کردی گئی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا سےتیراسی ہزار تین سو چوراسی افراد متاثر اور چار سو اسی افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔

