اظہر علی کا بابر اعظم کو شادی کرنے کا مشورہ

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی نے موجودہ کپتان بابر اعظم کو شادی کرنے کا مشورہ دے دیا۔ٹوئٹر پر اظہر علی نے سوال و جواب کے سیشن کا انعقاد کیا جس میں کرکٹر بابر اعظم کی ایک مداح نے بھی حصہ لیا۔

مناہل عقیل نامی صارف نے لکھا کہ ’اظہر علی آپ بابر اعظم کے لیے کچھ لفظ کہیں‘جواب میں اظہر علی نے ’شادی کر لے‘ لال دل والی ایموجی کے ساتھ لکھتے ہوئے بابر اعظم کو اس ٹوئٹ میں ٹیگ کیا۔

ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ان کی پسندیدہ اننگز آسٹریلیا کیخلاف 205 رنز کی ہے۔

Being a part of PAKISTANI team itself is an honor ????????????????

But, being a part of Champions Trophy Winning team was a memory to cherish ???? https://t.co/ATVxgcDwAz