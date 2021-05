جیو کی انتظامیہ اپنی پوزیشن واضح کرے، حامد میر پر پابندی لگنے کے بعد عاصمہ شیرازی بھی میدان میں آگئیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر صحافی حامد میر پر جیو پر اپنا پروگرام کپیٹل ٹاک کرنے پر پابندی لگنے کے بعد خاتون صحافی عاصمہ شیرازی بھی میدان میں آگئیں اور کہا کہ جیو کی انتظامیہ کو اپنی پوزیشن لازمی کلیئرکرنی چاہیے ۔

ٹوئٹر پر عاصمہ شیرازی نے لکھا کہ اگر حامد میر آف ایئر یا جیونیوز پر پروگرام کرنے پر پابندی لگائی گئی تو الفاظ جو انہوں نے کہے ، وہ گونجتے رہیں گے اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرف مزید انگلیاں اٹھیں گی اور پاکستان کے صحافی حامد میر کے ساتھ کھڑے ہیں۔

If @HamidMirPAK is taken off air or banned from doing program on #GeoNews, more fingers will point towards the powerful establishment & the government while resounding the “words that he said”. Journalists of Pak stand with #HamidMir #Geo management must clarify its position.