پنڈی یا آئی ایس آئی کی طرف سے کوئی دبائونہیں ڈالا گیا، حامد میر پر پابندی کے معاملے میں غریدہ فاروقی کا موقف بھی آگیا

اسلا م آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سینئر تجزیہ نگار حامد میر کو جیو انتظامیہ نے چھٹی پر بھیج دیا اور وہ اپنے پروگرام کی میزبانی نہیں کرپائیں گے ، اس صورتحال میں سینئر صحافی اورٹی وی میزبان غریدہ فاروقی کا موقف بھی آگیا۔

ٹوئٹر پر غریدہ فاروقی نے لکھا کہ " اطلاعات کے مطابق جیو کی انتظامیہ پر حامد میر کو آف ایئرکرنے یا لامتناہی چھٹیوں پر بھیجنے کے لیے کوئی دبائو نہیں ڈالا گیا، نہ ہی پنڈی اور نہ ہی آئی ایس آئی کی طرف سے ، پھر پابندی کیوں لگائی گئی؟ جیو کی انتظامیہ کو اس اچانک کیے جانیوالے فیصلے کے بارے میں تفصیلات جاری کرنی چاہیں اور کیا یہ دبائو میں آکر کیا گیا؟ اگر ہاں تو کس کے دبائو پر ؟

Reportedly no pressure was put up on Geo to take @HamidMirPAK off-air or be sent on indefinite leave. Neither from Pindi or ISI. Why’s there the ban then??

Geo Management must issue details about why this decision taken suddenly and is it under pressure?? If yes, whose pressure??