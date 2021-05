فخر عالم بھی والٹن ائیرپورٹ کو بچانے میدان میں آگئے

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان کے معروف گلوکار و اداکار فخر عالم بھی والٹن ایئرپورٹ کو بچانے میدان میں آگئے۔اس ضمن میں گلوکار فخر عالم کی جانب سے بھی والٹن ایئرپورٹ کو شفٹ کرنے کی مخالفت کی گئی ہے اور مطالبہ کیا کہ والٹن ایئرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ کو ثقافتی ورثہ قرار دیا جائے۔

گلوکار فخر عالم نے کہا کہ والٹن ایئرپورٹ ثقافتی اعتبار سے پوری دنیا میں بھی مشہور ہے،ایئرپورٹ کی جگہ بزنس ڈسٹرکٹ بنے لیکن ٹرمینل بلڈنگ کو محفوظ کیا جائے۔

Requesting all decision makers to please kindly reconsider the decision to de-notify Walton & restore flight operations till new airfield is ready. Students are affected . Let’s work together to resolve this matter amicably #SaveWaltonAirport @savewalton #aviation #pakistan pic.twitter.com/1FEchtmnSx