این سی او سی کا 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسی نیشن کا فیصلہ

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر (این سی او سی) نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 جون سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی کورونا ویکسی نیشن شروع کردی جائے گی۔

این سی او سی کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ آج کے این سی او سی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 جون سے 18 سال سے زائد عمر کے افراد کی شیڈول ویکسین شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ 3 جون سے تمام ایج گروپس کے لوگ ویکسی نیشن کیلئے اہل ہو جائیں گے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جلد از جلد رجسٹرڈ کروائیں۔

In today's NCOC meeting it was decided to start scheduling vaccination of registered 18 plus from thursday the 3rd of june. With this step the vaccination of all eligible age groups would be carried out. Please register as soon as possible