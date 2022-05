"میں وارننگ دیتا ہوں کہ لانگ مارچ کا اعلان کرکے دکھاؤ" رانا ثناء اللہ کی پی ٹی آئی کو دھمکی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کو ایک اور لانگ مارچ سے خبردار کردیا۔

اپنے ایک بیان میں رانا ثناء اللہ نے کہا "میں پی ٹی آئی کو ایک اور لانگ مارچ کے اعلان پر وارننگ دیتا ہوں، ایک چیز میں واضح کردینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا، میں کہتا ہوں پھر آکر دکھاؤ، اس بار میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ کیسے بیریئر کراس کرتے ہو۔"

خیال رہے کہ 25 مئی کو تحریک انصاف نے لانگ مارچ یہ کہہ کر ختم کردیا تھا کہ وہ چھ دن بعد دوبارہ آئیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر وہ لانگ مارچ ختم نہ کرتے تو اسلام آباد میں خون خرابہ ہوتا۔

I am warning PTI against the announcement of another long march. One thing I want to illustrate, as soon as the long March is announced “let them come and I’ll see how they cross barriers this time.”