دریا کی گیلی ریت پر پگ ڈنڈی تو کجا کسی کے قدموں کے نشان تک نہیں تھے دریا کی گیلی ریت پر پگ ڈنڈی تو کجا کسی کے قدموں کے نشان تک نہیں تھے

مصنف : عمران الحق چوہان

قسط :91

پُل دا بھلا ، تے پُل دی خیر:

اب ہمارا کارواں دریا کے پیٹ میں چل رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتا یا کہ یہاں دریا ئے ہنزہ کی چو ڑا ئی کا فی زیادہ ہے اور دریا وسیع میدان میں ریت کے اندر بہت سی شا خوں میں ندیوں اور نالوں کی شکل میں بٹ کر بہنے لگتا ہے۔ دریا کا پا نی اور ریت ایک سے سرمئی تھے۔ ہم سب ڈھلتی سہ پہر میں اس سرمئی ویرانے کے اندرشکا ری جانوروں کے غول کی طرح ایک پُل کو کھو جتے تھے لیکن کہیں ایسا کچھ دکھا ئی نہیں دیتا تھا۔ میرے ساتھی ہو ٹل کے فا صلے، گہری ہو تی شام اور ماحول کی ویرا نی سے کچھ کچھ خوف زدہ بھی ہو نے لگے تھے۔ لیکن میں انہیں حو صلہ دیتا کہ،”لوگ کہتے ہیں کہ پُل اِدھر ہے تو اسے ادھر ہی ہو نا چاہیے۔ کو ئی بات نہیں ذرا اور آ گے جا کر دیکھتے ہیں۔“

ہم شمال کی سمت چل رہے تھے۔ دریا کی گیلی ریت پر کسی پگ ڈنڈی تو کجا کسی کے قدموں کے نشان تک نہیں تھے۔ اچانک میرے دل میں ایک خیال آ یا اور میں نے طاہر سے پوچھا،”ڈِیڈُو! تم نے جو تصویر دیکھی تھی اس میں ایک پُل تھا یا دو پُل تھے؟“

”ایک ہی پُل تھا۔“ طاہر نے جواب دیا۔

”ایک بات کہوں؟“

”ہوں، کہیں۔“

”مجھے لگتا ہے کہ جس پُل کی تصویر تم نے کریم آباد میں دیکھی تھی اور جہاں ہم آ نا چاہتے تھے،وہ حسینی والا نہیں، یہی پُل ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں ۔۔۔ پسو پُل۔ کیوں کہ تصویر میں جو پُل تھا وہ ایک پُل تھا اورحسینی میں دو پُل تھے۔ شایدمیں بھی اتنے برس دوسرے پُل کو پسو پُل سمجھتا رہا ہوں۔“

”ہو سکتا ہے۔“ طاہر نے بات سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔

اس خیال سے کہ میں بھی اصل پسو پُل کو پہلی بار دیکھنے جا رہا ہوں، میرا دل کی دھڑ کن بڑھ گئی اور میں ایک نئے جوش کے ساتھ ذرا تیز تیز چلنے لگا۔ یہ کتنی دل چسپ بات تھی کہ میں اتنے سال کسی اور جگہ کو اپنے تصور کی جگہ سمجھ کر خوش رہا۔لا علمی، غلط فہمی، خوش فہمی، کبھی کبھی کتنی خوش کُن ہوتی ہے۔ اگر دل کو اس کے پختہ ہو نے پر یقین ہو تودل کے خوش رکھنے کو کو ئی خیال ِ خام بھی کافی ہو تاہے۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد، آگے آ کر دریا کا پا نی پھیلنے لگا اور ریت کے ٹاپو سکڑنے لگے۔ وسعت کے اعتبار سے یہ جگہ ایک سیاہ صحرا محسوس ہو تی تھی۔ ہر طرف سرمئی پانی کے دھارے اور گیلی سیاہ ریت کے قطعے۔ہم ان کے بیچ بیچ میں بچتے بچاتے محض آرزو کی شدت کے سہارے چل رہے تھے۔ پہا ڑوں کے سایوں نے دریا کے اندرشام کر رکھی تھی لیکن مغربی پہا ڑوں کی روشن چو ٹیاں بتا تی تھیں کہ ابھی دن کھڑا ہے۔ یہاں سے سڑک بہت بلندی پر تھی۔ کافی دور آنے کے بعد جہاں آ گے جا نے کا راستہ تقریبا ً مسدود ہو گیا اور ہم مکمل مایوس ہونے کوتھے، مجھے دائیں ہاتھ پہا ڑ کے ساتھ ایک ایسا راستہ اوپر جاتا دکھائی دیا جوکچی زمین پر آمد و رفت سے بن جاتا ہے۔ میں نے طاہر کو پہا ڑ کے اوپر چڑھتی یہ دھندلی پگڈنڈی دکھائی۔

”وہ دیکھو ایک راستہ! اس کا مطلب ہے یہاں سے لوگ آ تے جا تے ہیں۔“

”ہو سکتا ہے پُل یہاں پاس ہی ہو!“ طاہر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔

”ایسا ہی لگتا ہے َ“میں نے جواب دیتے ہو ئے پل کی تلاش میں دور افق کی طرف نگا ہ دوڑا ئی۔

اور وہ وہاں تھا۔۔۔۔۔

Eureka, Eureka!

دریا سے بہت اوپر، خلا کے آ ر پار، خا کسرتی پہا ڑوں میں انہیں کا ہم رنگ ایک دھندلا اور باریک سا خا کہ فضا ءمیں نظر آ تا تھا۔ وہ پہا ڑوں کے ساتھ ایسا ہم رنگ تھا کہ اسے پہلی نظر میں دیکھنا مشکل تھا۔،جیسے پہلی کا چاند ملگجی شام میں چھپا ہو تا ہے، ایک لمحہ دکھا ئی دے کر پھر کھو جاتا ہے، بالکل ویسا ہی۔ اگر آپ نے مشہور فلمIndiana Jones and The Last Crusade دیکھی ہے تو اس کے آخری منظر میں ہیریسن فورڈ یعنی انڈیا نا جونز حضرت عیسیٰ ؑ کا پیالا حا صل کر نے کے لیے ایک ایسی گھا ٹی پر پہنچتا ہے جس پر بنا ہوا پُل عام آ دمی کو نظر نہیں آ تا اور اسے دیکھنے کے لیے ایک خا ص زاویۂ نگاہ درکار ہو تا ہے۔بس ایسا ہی یہ پسو پُل تھا۔ (جاری ہے )

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم “ نے شائع کی ہے (جملہ حقوق محفوط ہیں )۔