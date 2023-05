گنگا دسہرہ کے موقع پر نوجوت سنگھ سدھو کا رشی کیش کا دورہ ، اہلیہ نوجوت کور کی کونسی خواہش پوری کر دی؟ جانیے

رشی کیش ( مانیٹرنگ ڈیسک ) بھارت میں تہوار گنگا دسہرہ کے موقع پر نوجوت سنگھ سدھو نے اپنے خاندان کے ہمراہ مقدس مقام رشی کیش کا دورہ کیا اور اپنی اہلیہ نوجوت کور کی خواہش پوری کر دی۔

Fulfilling my wife’s cherished desire……a dip in the holy Ganges on the auspicious occasion of Ganga Dussehra at Rishikesh !!

हर-हर गंगे, नमामि गंगे ???????? pic.twitter.com/yFclXWTufS