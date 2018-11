شکست پر برہم باکسر نے اپنے ہی ٹرینر پر مکے برسا دیے

پرسٹینا (ویب ڈیسک) بلغاریہ میں باکسنگ کے میچ میں شکست پر جارجیا کے باکسر نے اپنے ہی کوچ پرغصہ اتارتے ہوئے ان پر مکے برسا دیے۔

ہفتے کو بلغاریہ میں اسپاس جینوو کے خلاف ہونے والی فائٹ میں تمام ججز نے متفقہ طور پر جارجیا کے پروفیشنل باکسر لینوو شونیا کے خلاف فیصلہ دیا اور انہیں شکست خوردہ قرار دیا۔میچ میں شکست کے بعد بھی شونیا ہار ماننے کو تیار نہ تھے اور اسپاس کے خلاف فائٹ جاری رکھنا چاہتے تھے جس پر میچ ریفری نے انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے فائٹ ختم ہونے سے آگاہ کیا۔

تاہم شونیا قابو میں نہ آئے اور انہیں قابو کرنے کے لیے ان کے کوچ اور ٹرینر کو رنگ میں آنا پڑا لیکن اس وقت وہاں موجود تمام شائقین کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جارجیا کے باکسر نے اپنے ہی کوچ پر حملہ کردیا۔

???????? Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p