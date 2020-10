"5 افراد نے بغیر فیس ماسک لفٹ میں آنے کی کوشش کی جس پر میں لفٹ سے باہر آگئی " اداکارہ ارمینہ خان برس پڑیں

لاہور (ویب ڈیسک) پاکستان فلم و ٹی وی انڈسٹری کی اداکارہ ارمینہ خان نے لفٹ سے باہر نکل کر سیڑھیوں کا انتخاب کرنے کی وجہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو بتادی۔ وجہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے سخت غصے کا اظہار بھی کیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ارمینہ خان نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے متعلق بتایا اور لکھا کہ 5 افراد نے بغیر فیس ماسک لفٹ میں آنے کی کوشش کی جس پر وہ لفٹ سے باہر آگئیں اور اوپر جانے کے لئے سیڑھیوں کا انتخاب کیا۔

Okay, I literally had to yell at these guys (5 of them) who tried getting into the elevator with me without masks. I left the space myself, told them off (much to my surprise) and took the stairs instead. Such people can end up killing others if asymptomatic. #ridiculous