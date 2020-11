ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے خود پر ہی 1000 روپے کا جرمانہ عائد کر دیا

اسلام آ باد (آئی این پی ) ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے خود پر ہی 1000 روپے کا جرمانہ عائد کر تے ہوئے کہا ہے کہ میں اپنی کار سے باہر نکلا تو کچھ سیکنڈز کے لیے اپنا ماسک اتارا۔

تفصیلات کے مطابق کورونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے اسلام آباد میں عوام کو باہر نکلتے وقت خصوصا عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے کورونا کی روک تھام کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور پولیس کو بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے شہریوں کو گرفتار کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں تمام شہری ماسک پہنے کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کر رہے ہیں لیکن ایک تقریب میں پہنچنے پر ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات بغیر ماسک کے نظر آئے تو وہاں موجود ایک صحافی نے فوراً ان کی قانون شکنی کی تصویر کیمرے میں عکس بند کر لی۔

I came out of my car and took off the mask for a few seconds but I saw NG (reporter) taking my pictures. I wore the mask again in a minute. However I take the point. I'll submit Rs 1000 in Govt Account as a fine and show challah here ???? https://t.co/PLMuxUHWKc