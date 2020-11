وفاقی وزیرعلی زیدی کابھی کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا بھی کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آگیا ہے۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر سے جاری اپنے پیغام میں علی زیدی نے بتایا ہے کہ میرا کورونا ٹیسٹ مثبت آہے جس کی وجہ سے میں نے خود کو الگ کر لیا ہے اور قرنطینہ میں چلا گیا ہوں۔

انہوں نے کہا کہ میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ان تمام لوگوں کو بے نقاب کرتا رہوں گا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔

قبل ازیں مسلم لیگ ن کے رہنما مصدق ملک کا بھی کورونا وائرس کا ٹیسٹ آیا ہے جس کے بعد انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے۔

خیال رہے کہ ملک بھر میں عالمی وبا کورونا وائرس کی دوسری لہر آچکی ہے اورآئے روز اس کی شدت میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔پاکستان میں آج کوروناوائرس کے نئے 807 کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 3 لاکھ 32 ہزار 993 ہو گئی ہے۔نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے اعدادوشمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 11 اموات ہوئیں جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6 ہزار 806 ہو گئی تک پہنچ گئی۔

پاکستان میں کورونا کے 3 لاکھ 14 ہزار 66 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 12 ہزار 121 رہ گئی ہے۔

So they just told me I have tested #COVID +

Means I have to quarantine & isolate myself!

Maybe down, but not out.

Will keep using Social Media & expose those who have robbed this nation & continue to damage us even today

May Allah give strength to all those who stand for justice!