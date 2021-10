قومی ویمن کرکٹر بسمہ سر پر گیند لگنے سے زخمی ہو گئین، ان کے علاج کے اخراجات کون دے رہا ہے؟ جانئے

کراچی (ویب ڈیسک) قومی ویمن کرکٹر بسمہ امجد پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کی اکیڈمی میں سر پر گیند لگنے سے شدید زخمی ہوگئیں۔

رپورٹ کے مطابق پی سی بی ریجنل اکیڈمی سندھ میں ٹریننگ کیمپ کے دوران سر پر گیند لگنے سے بسمہ امجد زخمی ہوگئی تھیں۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق زخمی ہونے کے بعد بسمہ کو فوری طور پر قریبی ہسپتال لے جایا گیا جہاں ان کے علاج پر 54 ہزار روپے بل بن گیا تاہم بورڈ آفیشلز کی جانب سے بل کی ادائیگی سے انکار پر ویمن کرکٹر رونے لگیں جس پر کسی اور نے ان کا بل ادا کیا۔

سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بعد اب پی سی بی کا ردعمل بھی سامنے آگیا ہے۔

Bisma Amjad suffered a concussion during a women’s training camp at the Sindh regional academy. The PCB, as a responsible organisation is continuing to look after her wellbeing as well as treatment expenses.