سابق کرکٹر مشتاق احمد کی ساس انتقال کر گئیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق سپن باؤلر اور سابق کوچ مشتاق احمد کی ساس انتقال کر گئیں۔

مشتاق احمد نے ٹوئٹر کے ذریعے اپنی ساس کے انتقال کی خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ساس انتہائی شریف اور مہربان شخصیت تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔انہوں نے مداحوں سے اپنی ساس کے ایصالِ ثواب کیلئے دعاؤں کی اپیل بھی کی۔

My mother-in-law passed away. She was a very gentle and kind human being. May Allah SWT forgive her and elevate her ranks in Jannah. Please pray for her soul and recite Surah Fatiha and Duroode Pak.

Indeed we all belong to Allah SWT and to Him we all shall return.