لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق انگلشن کپتان مائیکل وان نے کہا ہے کہ بھارتی ٹیم پرانی کرکٹ کھیل رہی اور اب کرکٹ بدل چکی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ بھارتی ٹیم 2010 کے دور کی کرکٹ کھیل رہی ہے مگر اس دوران کرکٹ کافی بدل چکی ہے۔

India are playing 2010 Cricket .. The game has moved on .. #T20WorldCup