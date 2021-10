بھارتی کمنٹیٹر اپنی ہی ٹیم پر برس پڑے، کھری کھری سنادیں

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) معروف بھارٹی کمنٹیٹر وکرانت گپتا نے کہا کہ ڈر بھارتی ٹیم کے ماتھے پر لکھا ہوا تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ ہارنے کا خوف بھارتی کیمپ میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا تھا،آپ اتنا برا نہیں کھیل سکتا۔

واضح رہے کہ پاکستان کے بعد اب نیوزی لینڈ سے شکست کے بعد بھارتی ٹیم کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے چانسز تقریبا ختم ہوگئے ہیں، بھارتی ٹیم کو اپنے میچز جیتنے کے ساتھ ساتھ اب نیوزی لینڈ کی شکست کے لیے بھی دعائیں کرنا ہونگی۔

Fear of Failure writ large within the Indian camp. You can’t be this bad #IndvsNZ