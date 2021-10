بھارت کی شکست کے بعد ڈیرن سیمی نے ایسا ٹوئٹ کردیا کہ جان کر آپ کی بھی ہنسی چھوٹ جائے گی

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق ویسٹ انڈین کپتان ڈیرن سیمی نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر مزاحیہ ٹوئٹ کردیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے لکھا کہ میں نے ابھی ابھی گانا سنا ہے ’someone plese call 911‘’میں مشکل میں ہوں ، میں بہت زیادہ مشکل میں ہوں ۔‘خیال رہے کہ یہ بول ہیٹی کے مشہور ریپر وائکلف جین کے گانے سے لیے گئے ہیں اور 911 امریکہ میں ایمرجنسی صورتحال میں مدد کے لیے ملایا جانے والا نمبر ہے۔

Ooooops just heard this song playing on my playlist “someone please call 911, I’m in trouble I’m in really big trouble “????????????????