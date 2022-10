حارث رؤف اور باؤنسر لگنے سے زخمی ہونے والے نیدر لینڈ کے کھلاڑی کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کیا کہا ؟ جانئے 

سڈنی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان میچ میں فاسٹ بولر حارث رؤف کے باؤنسر سے زخمی ہونے والے نیدرلینڈز کے بیٹر اور حارث کی ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پروائرل ہو گئی ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار موڈ میں گفتگو کر رہے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پرتھ کے واکا کرکٹ سٹیڈیم میں حارث رؤف اپنا پہلا اور نیدر لینڈ کی بیٹنگ کا چھٹا اوور کرانے کے لیے آئے اور اوور کی پانچویں گیند باؤنسر ماری جو سیدھی نیدر لینڈز کے بیٹر ڈی لیڈ کے ہیلمٹ پر دائیں جانب لگی۔گیند لگنے کے بعد بیس ڈی لیڈ کی آنکھ کے نچلے حصے سے خون بہنے لگا اور وہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو کر گراؤنڈ سے باہر چلے گئے۔

اسی حوالے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر میچ کے اختتام پر بنائی گئی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں حارث کو ڈی لیڈ سے ملاقات کرتے اور ان کی خیریت دریافت کرتے دیکھا گیا۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ڈی لیڈ اور قومی بولر ایک دوسرے کی جانب مسکراتے ہوئے بڑھے اور حارث نے انہیں گلے لگایا۔بیس ڈی لیڈ نے حارث سے ہنستے ہوئے کہا کہ میں واپس فیلڈ پر آنے کو تیار تھا۔جواب میں حارث نے کہا 'میں امید کرتا ہوں کہ آپ جلد صحتیاب ہوجائیں اور مضبوطی سے فیلڈ پر واپس آئیں اور لمبے لمبے چھکے لگائیں۔حارث رؤف کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصی وائرل ہے جسے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے خوب سراہا جارہا ہے۔

