ٹوئٹر سے بڑے پیمانے پر ملازمین کو نکالنے کی خبر پر ایلون مسک کا رد عمل سامنے آگیا

نیویارک (ویب ڈیسک) ٹوئٹر کے نئے مالک ایلون مسک نے ٹوئٹر سے بڑے پیمانے پر ملازمین کو نکالنے کے حوالے سے گردش کرتی خبروں کی تردید کر دی ہے۔

ٹوئٹر پر ایک صارف کی جانب سے ملازمین کو نکالنے کی خبر کے حوالے پوچھے گئے سوال پر ایلون مسک نے جواب دیا کہ ’’یہ جھوٹ ہے‘‘۔ اس سے قبل غیر ملکی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ ایلون مسک نے ٹوئٹر کی ملکیت سنبھالنے کے بعد کمپنی کے متعدد ملازمین کو نکالنے کیلئے ابتدائی اقدامات شروع کردیے ہیں۔

بلومبرگ میں شائع ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 44 ارب ڈالرز میں ٹوئٹر کی ملکیت حاصل کرنے والے دنیا کے امیر ترین شخص نے منیجرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے ملازمین کی فہرست تیار کریں جن کو نکالا جاسکے۔رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ملازمین کو نکالنے کا عمل نومبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوسکتا ہے۔

What a guy. @elonmusk is making sure to fire people at Twitter before part of their year-end compensation *kicks in on Tuesday.* https://t.co/sEclZozKV5 pic.twitter.com/inw3vF0kIL