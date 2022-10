فٹبال ورلڈ کپ کے فائنل میں کون سی ٹیمیں جائیں گی؟ سپر کمپیوٹر کی پیشگوئی پر دنیا حیران

دوحہ(مانیٹرنگ ڈیسک) قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022ءآئندہ ماہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس بار اس عالمی مقابلے کا فاتح کون ہو گا؟ اس حوالے سے فٹ بال کے مداحوں میں بحث جاری ہے۔نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق سپر کمپیوٹر کو بھی ماہرین نے اس بحث میں شامل کیا ہے اور اس نے بتا دیا ہے کہ کس میچ میں کون سی ٹیم فاتح ہو گی اور کون سی ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی۔

سپرکمپیوٹر کے ذریعے یہ پیش گوئی کینیڈا کی گلوبل انویسٹمنٹ ریسرچ فرم ’بی سی اے‘ کے ماہرین نے کی ہے۔ سپرکمپیوٹر کے ذریعے کی جانے والی اس تحقیق کے مطابق راﺅنڈ آف 16میں نیدرلینڈز، ارجنٹینا، سپین، برازیل، انگلینڈ، میکسیکو، جرمنی اور پرتگال جیتیں گی اور کوارٹر فائنلز میں پہنچیں گی۔ کوارٹر فائنلز جیت کر ارجنٹینا، برازیل، انگلینڈ اور پرتگال سیمی فائنلز میں پہنچیں گی۔ ان میں سے ارجنٹینا اور پرتگال فائنل کھیلیں گی جبکہ برازیل اور انگلینڈ کے مابین تیسری پوزیشن کے لیے میچ ہو گا۔

Finally! The Most Important Of All *Unimportant* Forecasts from @bcaresearch- Our analysis of #FIFAWorldCup2022 outcomes. At BCA Research, we apply rigor to everything we do. #fifaworldcupqatar2022 #macroeconomics #futbol #fifa2022https://t.co/xWXEFMXcLG pic.twitter.com/W8eYJAYoZE