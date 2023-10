خاتون نے درد ہونے پر کان کا معائنہ کرایا تو پتہ چلا وہاں تو مکڑیاں گھر بنا کر رہ رہی تھیں مگر گہرائی سے مشاہدے پر انکشاف ہوا کہ۔۔۔۔, ویڈیو دیکھیں

تائی پے (ڈیلی پاکستان آن لائن) تائیوان میں خاتون کو کان میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، ڈاکٹر سے معائنہ کروایا تو وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں۔

نجی ٹی وی ایکسپریس نیوز کےمطابق تائیوانی خاتون کو کان میں درد تھی، رات کو ایسی آوازیں مسلسل سنائی دیتی تھیں کہ سونا محال ہو گیا۔ آخر جب کان میں کسی چیز کے حرکت کرنے کا احساس ہوا تو ڈاکٹر پر جا پہنچیں۔

معائنے پر ڈاکٹر نے انہیں جو بتایا وہ ان کیلئے بے ہوش کر دینے والا تھا، ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے کان میں 2 مکڑیاں ہیں جو اپنا جالا تانے ہوئے ہیں اور گھر بنا کر رہائش اختیار کئے ہوئے ہیں۔

دوبارہ معائنے پر گہرائی سے مشاہدہ کیا گیا جس پر پتہ چلا کہ مکڑی ایک ہی تھی دوسرا اسی مکڑی کا خول تھا جو اس نے اتارا تھا۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کیا اور مکڑی نکال باہر کی جس کے بعد خاتون کو کئی راتیں جاگنے کی اذیت اور انجانے خوف سے نجات ملی۔

A woman with hypertension presented to the clinic with a 4-day history of abnormal sounds in her ear. On examination, a small spider was seen moving within the external auditory canal of the left ear. The molted exoskeleton of the spider was also present. https://t.co/dye2sbbiL9 pic.twitter.com/SfeNBBGQS8