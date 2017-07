سنیپ چیٹ پر بھارتی وزیر اعظم کا کارٹون بنا کر ٹوئٹ کرنے پر معروف کامیڈین کے خلاف مقدمہ درج

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)سوشل میڈیا پرآئے روز جدید ترین فیچرز متعارف کرائے جا رہے ہیں ، سوشل میڈیا صارفین کی سیلفی کی عادت کو دیکھتے ہوئے نئے فلٹرز کے علاوہ سنیپ چیٹ کو متعارف کرایا گیا، سنیپ چیٹ تو لوگوں کی زندگیوں میں مسکراہٹیں اور خوشیاں پیدا کرنے کے لئے آیا تھا مگر اسی فیچر کا استعمال آپ کو مسائل سے بھی دوچار کر سکتا ہے ، کچھ ایسا ہی واقعہ بھارت کی مشہور کامیڈین تنمے بھٹ کے ساتھ ہوا جب انہوں نے سنیپ چیٹ کا ڈاگ فلٹر استعمال کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ، مودی کی تصویر اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر شئیر کرنے کے بعد ممبئی پولیس نے کامیڈین کے خلاف مقدمہ درج کرکے تحقیقات شروع کردیں ۔

Everyone please share this picture of Narendra Modi in a Snapchat dog filter & make it go viral. Not a crime in this country to mock the PM. pic.twitter.com/WCBXgrAbIg