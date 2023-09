اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کی قیادت میں سینیٹرز نے سکردو کا نجی دورہ کیا۔وفد میں سینیٹرز مشاہد حسین سید، محمد عبدالقادر، محسن عزیز اور سابق سینیٹر محمد جاوید عباسی شامل تھے، وفدنے سکردو کے دلکش قدرتی مناظر اور شاندار ثقافت کا بھرپور نظارہ کیا۔چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے سکردو میں مختلف مشہور سیاحتی مقامات کا دورہ بھی کیا، جہاں انہوں نے خطے کے شاندار قدیم ثقافتی ورثے اور قدرتی حسن کو سراہا۔

اس موقع پر چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی کا کہنا تھا کہ سکردو میں ایک نمایاں سیاحتی مقام بننے کے لیے تمام ضروری عناصر موجود ہیں، سکردو میں سیاحت کے فروغ سے اقتصادی ترقی کی نئی راہ کھل سکتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ بے مثال قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سکردو کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے عوام ہیں، خطے کی کمیونٹی کی ہم آہنگی اور برادرانہ بقائے باہمی ملک کے باقی حصوں کے لیے ایک متاثر کن مثال ہے۔

"My 1st visit to Skardu revealed an extraordinary treasure nestled in the peaceful heart of Pakistan. The moment I set foot in this enchanting region, I was instantly captivated by its sheer beauty. Skardu is a realm of unparalleled natural splendor, where majestic mountains… pic.twitter.com/q6SG0DlUzI