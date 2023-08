پی سی بی کی ویڈیو میں عمران خان کو شامل نہ کیا جانے پر وسیم اکرم بھڑک اٹھے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیم کے سابق کپتان اور سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے بھی پی سی بی کی پاکستانی کرکٹ کی تاریخ پر مبنی ویڈیو سے عمران خان کو نکالے جانے پر حیرانی کا اظہار کیا ہے۔

ایک سوشل میڈ یا پوسٹ میں ان کاکہنا تھا کہ میں نے پاکستانی کرکٹ تاریخ کے حوالے سے پی سی بی کی ویڈیو دیکھی جس میں عمران خان کو نہیں دکھا یا گیا۔ وسیم اکرم نے کہا کہ سیاسی اختلافات کی طرف رکھیں ، عمران خان دنیائے کرکٹ کی معروف شخصیت ہے جنہوں نے اپنے وقت میں مضبوط ٹیم کی بنیاد رکھی اور ہمیں مستقبل بھی دکھا یا۔ پی سی بی کو ویڈیو ڈیلیٹ کر کے معافی مانگنی چاہیے۔

After long flights and hours of transit before reaching Sri Lanka, I got the shock of my life when I watched PCB’s short clip on the history of Pakistan cricket minus the great Imran Khan… political differences apart but Imran Khan is an icon of world cricket and developed…