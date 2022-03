خاتون سب انسپکٹر کی خودکشی کا معاملہ،  اداکارہ عروہ حسین نے تہلکہ خیز دعویٰ کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ عروہ حسین نے کہا کہ خاتون سب انسپکٹر میری روز نے طلاق کی بدنامی کی وجہ سے خودکشی کرکے اپنا جان لی۔

مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے ٹوئٹ میں عروہ حسین نے کہا کہ خاتون سب انسپکٹر میری روز نے پاکستان میں خودکشی کی اور جہاں تک مجھے اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اُن کے مطابق خاتون کو طلاق دی جارہی تھی اور اس بدنامی کی وجہ سے اُنہوں نے خودکشی کی۔

Female Sub-inspector Mary Rose commits suicide in Pakistan & from wht I gather of th story she chose suicide over divorce.When r we going to stop stigmatising divorce & a woman’s basic right to live & breathe with her own choice?Why aren't we talking about this?!What do we fear?!