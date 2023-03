رمضان المبارک کی آمد کیساتھ جمائما خان نے بھی پیغام جاری کردیا

برطانیہ (ویب ڈیسک) پاکستان تحریکِ انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ اسمتھ نے کہا ہے کہ پاکستان میں رمضان میرا پسندیدہ وقت تھا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے بیان میں جمائما گولڈ اسمتھ نے رمضان کی مبارک باد دیتے ہوئے کہا ہے کہ رمضان ناصرف روزے رکھنے کا مہینہ ہے بلکہ یہ نیک اور بہتر انسان بننے کی کوشش کا مہینہ بھی ہے۔

Ramadan in Pakistan was my favourite time. A month not just of fasting but also of good intentions & trying to be a better person- no gossiping, swearing, boasting or lying. A time for contemplation, charity, kindness, forgiveness, family & jalebis.

Ramadan Mubarak ???? ???? pic.twitter.com/FxNHxWUFKw