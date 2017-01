شاہد آفریدی کا 28 جنوری سے زلمی ورلڈ کپ کرانے کا اعلان

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے 28 جنوری سے زلمی ورلڈ کپ کرانے کا اعلان کردیا۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ایک پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ مجھے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 28 جنوری سے متحدہ عرب امارات میں زلمی ورلڈ کپ کھیلا جائے گا۔ انہوں نے مداحوں سے درخواست کی کہ وہ زلمی ورلڈ کپ میں شرکت کریں اور پاکستان کا سافٹ امیج دنیا بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کریں۔

واضح رہے کہ پشاور زلمی پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائز ہے اور گزشتہ سیزن میں اس ٹیم کی کپتانی کا فریضہ شاہد آفریدی نے سرانجام دیا تھا جبکہ رواں سال پشاور زلمی کی قیادت ویسٹ انڈین سابق کپتان ڈیرن سیمی کریں گے۔ پی ایس ایل فروری میں متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگی جس کا فائنل میچ لاہور میں کھیلا جائے گا۔

I'm pleased to announce that #ZalmiWorldCup is starting from 28th Jan at UAE. Do come & support #GlobalZalmi to promote soft image of Pak. pic.twitter.com/2wMEaY4dkG