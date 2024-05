کس بیٹری کی قیمت کتنی ہے؟ سولر پینلز لگوانے کے خواہشمندوں کیلئے اہم خبرآگئی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک) بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ہوشربا اضافے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد سولر پینلز کی طرف جا رہی ہے۔ سولر پینلز لگانے والوں کے لیے بیٹری ایک ناگزیر چیز ہے ۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق پاکستان میں اب بھی ’لیڈ ایسڈ بیٹری‘ (Lead-acid Battery)ہی شہریوں کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔

اس وقت پاکستان میں اے جی ایس، ایکسائیڈ، اوساکا، فوئنکس، وولٹا، ڈیلکور، ڈائیوو، کرائون، ٹریکٹر اور آپٹما سمیت دیگر متعدد کمپنیوں کی بیٹریاں دستیاب ہیں۔ اگر آپ بھی سولر پینلز لگوا رہے ہیں اور بیٹری خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ذیل میں چند کمپنیوں کی بیٹریوں کی توانائی محفوظ رکھنے کی صلاحیت اور قیمتیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے بیٹری کے انتخاب میں آسانی رہے:۔

وولٹا

Volta 12GEN-MR35 (20 Ah): PKR 7500

Volta CR65L+ (40 Ah): PKR 13100

Volta MF75L (50 Ah): PKR 14800

Volta MF80L (75 Ah): PKR 17500

Volta P-135 S PLATINUM PLUS (105 Ah): PKR 28500

Volta P-180 S PLATINUM PLUS (130 Ah): PKR 38000

Volta T-125 S PLATINUM (100 Ah): Price not specified

Volta P-270 S PLATINUM PLUS (200 Ah): PKR 57500

Volta P-225 S PLATINUM PLUS (175 Ah): PKR 47500

Volta P-250 S PLATINUM PLUS (180 Ah): PKR 50000

اے جی ایس

AGS GR-46 (30 Ah): PKR 9600

AGS GR-65 (45 Ah): PKR 13400

AGS GR-87 (60 Ah): PKR 15600

AGS MF-65L (45 Ah): PKR 15000

AGS HB-100R ce (80 Ah): PKR 20500

AGS HB-65 T1 (45 Ah): PKR 14000

AGS SP-145 (100 Ah): PKR 26500

AGS SP-180 (120 Ah): PKR 31000

AGS SP-210 (150 Ah): PKR 38000

AGS SP-250 (175 Ah): PKR 43500

ایکسائیڈ

EXIDE GL50-Plus (37 Ah): PKR 11000

EXIDE N65L (45 Ah): PKR 13100

EXIDE SOLAR-50 (20 Ah): PKR 7000

EXIDE SOLAR-100 (60 Ah): PKR 15600

EXIDE EX110R (85 Ah): PKR 21500

EXIDE HP150 (95 Ah): PKR 26250

EXIDE N135 (100 Ah): PKR 26500

EXIDE NS200 (150 Ah): PKR 39750

EXIDE N220 (170 Ah): PKR 43750

EXIDE NS250-Plus (200 Ah): PKR 53500

اوساکا

Osaka CR65L+ 40ah: PKR 12100

Osaka MF-100L 80ah: PKR 19000

Osaka MF110R 90ah: PKR 22000

Osaka T125-S 100ah: PKR 23000

Osaka P175-S 120ah: PKR 30000

Osaka P210-S 155ah: PKR 37000

Osaka P260-S 180ah: PKR 43000

Osaka P290-Z 215ah: PKR 52000

فوئنکس

Phoenix XP50+L (32 Ah): PKR 11300

Phoenix XP-60L (40 Ah): PKR 12000

Phoenix XP-75R (50 Ah): PKR 15200

Phoenix XP-95L (75 Ah): PKR 19700

Phoenix EXT-130 (100 Ah): PKR 26000

Phoenix TX-1100 (125 Ah): PKR 33000

Phoenix UGLT-200-SE (150 Ah): PKR 39000

Phoenix UGLT-255 (200 Ah): PKR 52250

Phoenix UGLT-275 (225 Ah): PKR 55000