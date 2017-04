ڈان لیکس انکوائری رپورٹ کا نوٹیفکیشن مسترد، نوٹیفکیشن انکوائری بورڈ کی سفارشات کے مطابق نہیں: ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاک فوج نے ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاملے پر جاری ہونے والا حکومتی نوٹیفکیشن نامکمل ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری پیغام میں کہا ہے کہ ”ڈان لیکس کا نوٹیفکیشن غیر مکمل ہے اور رپورٹ انکوائری بورڈ سفارشات کے مطابق نہیں ہے، اس نوٹیفکیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ “

Notification on Dawn Leak is incomplete and not in line with recommendations by the Inquiry Board. Notification is rejected.