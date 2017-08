شاہ رخ خان کی نائٹ رائیڈرز اور جاوید آفریدی کی زلمی کا بالآخر میچ پڑ گیا ،یہ کب اور کہاں کھیلا جائے گا؟پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری آگئی

کیپ ٹاﺅن(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری آگئی ،چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں بھارت کو پاکستان کے ہاتھوں دھول چاٹتے ہوئے دیکھنے کے بعد اب مداحوں کو جاوید آفریدی کی زلمی اور شاہ رخ خان کی نائٹ رائیڈرز کے درمیان بھی مقابلہ دیکھنے کو ملے گا ۔جنوبی افریقہ کی گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ میں جاوید آفریدی کی ٹیم بینونی زلمی اور شاہ رخ خان کی ٹیم کیپ ٹاﺅن نائٹ رائیڈرکے درمیان میچ ہو گا ۔

Benoni Zalmi to face Shah Rukh Khan's Cape Town Knight Riders in Global T20 | @Ateet_Sharma https://t.co/LF3fwOnPeS pic.twitter.com/b4E1jw2LW9 — India Today (@IndiaToday) August 18, 2017



انڈیا ٹوڈے کے مطابق گزشتہ روز گلو بل ٹی ٹوئنٹی لیگ کے لیے جاوید آفریدی کی ٹیم بینونی زلمی کے لوگو کی تقریب رونمائی جوہانسبرگ کے ایک ہائی سکول میں ہوئی ۔اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ بینونی زلمی اور کیپ ٹاﺅن نائٹ رائیڈرز کا میچ گلوبل ٹی ٹوئنٹی کے لیے اشتہاری میچ ہو گا ۔انہوں نے کہا کہ آج میرے لیے بڑا دن ہے ،جنوبی افریقہ کے لوگوں میں بہت جنون ہے اور بینونی زلمی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اس کے اصل مالک ہیں ۔سوشل میڈ یا پر کیپ ٹاﺅن نائٹ رائیڈرز بمقابلہ بینونی زلمی کے پوسٹرز بھی سوشل میڈ یا آگئے ہیں ۔بینونی زلمی کی کپتانی جنوبی افریقہ کی ٹیم کے اوپنر بلے باز ڈی کوک کریں گے ۔جاوید آفرید ی نے کہا کہ میں پشاور زلمی کا بھی مالک ہوں جوپی ایس ایل کی فاتح ٹیم ہے ،میری خواہش ہے کہ آئی پی ایل کی فاتح ٹیم کلکتہ نائٹ رائیڈرز کے ساتھ پشاور زلمی کے تین میچوں کی سیریز ہولیکن بد قسمتی سے موجودہ صورتحال اس بات کی اجازت نہیں دیتی ۔انہوں نے کہا کہ اب میں بہت خوش ہو ں کہ گلوبل ٹی ٹوئنٹی میں بینونی زلمی اور کیپ ٹاﺅن نائٹ رائیڈرز آمنے سامنے ہونگے ،یہ پاک بھارت میچ کی طرح ہی ایک گیم ہو گی ۔انہوں نے کہا کہ دہلی ڈیئیر ڈیولز کے مالک نے بھی جوہانسبرگ کی فرنچائز خریدی ہے ،اس لیے گلو بل ٹی ٹوئنٹی میں بہت زیادہ مزہ آئے گا ۔

مزید خبریں :نوجوان کرکٹر زبیر کی ہلاکت، فخر زمان بھی میدان میں آ گئے، ایسا شکوہ اور درخواست کر دی کہ ہر پاکستانی شرمندہ ہو گیا