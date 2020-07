"18 ماہ میں تو شادی کے بعد بچہ بھی پیدا نہیں ہوتا" تحریک انصاف کے رہنما کی اپنی حکومت کے حق میں دلیل

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) حکمران جماعت ہمیشہ ہی میڈیا،ا پوزیشن یا عوام کی تنقید کے نشانے پر ہوتی ہیں اور یہاں تک وزیرسائنس و ٹیکنالوجی بھی کہہ چکے ہیں کہ ان سے 25 روپے کا بھی دفاع نہیں ہوپارہا، ایسے میں تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محمد ثناء اللہ خان نے پارٹی اور حکومت کے دفاع میں دلیل دی ہے کہ اٹھارہ ماہ میں کچھ نہیں بنتا، شادی کے بعد اٹھارہ ماہ میں تو بچہ ہی پیدا نہیں ہوتا ، ان کی یہ دلیل سن کر خاتون اینکر کی بھی ہنسی نکل گئی ۔

سوشل میڈیا پر وائرل کلپ میں ثناء اللہ خان کو یہ کہتے سناجاسکتا ہے کہ " کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ ایک کروڑ نوکری دوں گا، پچا س لاکھ گھر بنائوں گا، او بھائی ، اٹھارہ ماہ میں کچھ بنتا ہے ؟ اٹھارہ ماہ میں بچہ ہی پیدا نہیں ہوتا آپ شادی کریں تو،یہاں لوگ چالیس چالیس سال حکمرانی کرچکے"

ان کی یہ دلیل سنتے ہی خاتون اینکر حیران ہوئیں لیکن اگلے ہی لمحے انہیں جملے کو مفہوم سمجھ آیا تو اپنی ہنسی پر قابو نہ پاسکیں اور ساتھی میزبان گویا ہوئے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ9 ماہ لگتے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے لگتے ہوں گے ۔خاتون اینکر بولیں کہ آپ نے تو میڈیکل سائنس ہی تبدیل کرلی۔ پروگرام میں موجود ایک اور صاحب نے بتایا کہ 18 ماہ میں ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے ، انسان کےبچے کی پیدائش 9 ماہ میں ہوتی ہے ۔ ویڈیو دیکھیے

A new record. PTI MNA defends lack of progress by claiming that it’s too soon to judge because “even a kid cannot be born in 18 months after marriage!” ???????????????????? (clip via @azharbatla) pic.twitter.com/ybG2JQAtFi