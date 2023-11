تحریک انصاف کا سابق رکن قومی اسمبلی علی نواز اعوان کی گرفتاری کا دعویٰ

مانسہرہ(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کی جانب سے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ سابق رکن قومی اسمبلی علی نواز اعوان کو گرفتار کرلیاگیا۔

تحریک انصاف کے آفیشل ایکس (ٹویٹر) اکاؤنٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد ریجن کے صدر اور ایڈیشنل سیکرٹری جنرل علی نواز اعوان کو گزشتہ رات بٹل مانسہرہ سے اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔

تحریک انصاف کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ علی نواز اعوان کو فوری طور پر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے، اور قانون کی حکمرانی پر من و عن عمل کیا جانا چاہئے۔

Ali Nawaz Awan, Additional Secretary General PTI and President PTI Islamabad Region was abducted late last night from Batal, Manshera, and taken to an unknown location. We demand his immediate production before a Magistrate. The rule of law should be followed in letter and… pic.twitter.com/pi88wjaolC