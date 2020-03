پاک فضائیہ کا جنگی جہاز گرکر تباہ،طیارہ کون سا تھا اور کس مشن پر تھا؟ ترجمان نے بتادیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے جنگی طیارے کی تباہی پر ترجمان پاک فضائیہ کا ردعمل آگیا۔ ترجمان نے طیارے کی تباہی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ ایف سولہ طیارہ تھا جو کہ تئیس مارچ کے حوالے سے کی جانے والی تقریب میں حصہ لینے کیلئے ریہرسل کررہا تھا۔

ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق طیارے کی تباہی کی وجوہات جاننے کیلئے ایئر ہیڈکوارٹرز میں تحقیقاتی ٹیم تعینات کردی گئی ہے جو اس طیارے کی تباہی کے تمام پہلووں کا جائزہ لیں گے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے بارے میں کہا جارہاہے کہ وہ حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کی ہے۔

#ExclusiveVideo #Islamabad : F-16 plane crash near parade ground during rehearsals. pic.twitter.com/p8Ov2Qah7z

پائلٹ کے حوالے سے پاک فضائیہ کے ترجمان نے تو کوئی موقف نہیں دیا البتہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سپیکر اسد قیصر نے بتایا کہ ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید ہوگئے ہیں

شہید کیلئے قومی اسمبلی میں خصوصی دعا بھی کروائی گئی ہے

JUST IN #BREAKING

Apparently a rehearsing jet just crashed in Islamabad near Kashmir Highway. Can someone please confirm? pic.twitter.com/o4B2yuD7DF