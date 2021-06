چترال کے جنات کی کہانی جو پیچھے دیکھنے والے شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، سوشل میڈیا صارف کا تہلکہ خیز دعویٰ

چترال(مانیٹرنگ ڈیسک) آپ پاکستان میں رہتے ہوں اور جنات کی کہانیاں نہ سنی ہوں، یہ غیرممکن ہے۔ اب ایسی ہی ایک حیران کن کہانی پاکستان کے فطری خوبصورتی سے مالامال علاقے چترال سے سامنے آ گئی ہے۔ ویب سائٹ’پڑھ لو‘ کے مطابق حظیفہ نامی ایک شخص نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر یہ کہانی سناتے ہوئے لکھا ہے کہ ”یہ کہانی چترال کے لوگوں میں سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہے کہ وہاں ایک صدیوں قدیم جن ہے جو سڑکوں پر سفر کرنے والے مسافروں پر پیچھے سے حملہ آور ہوتا ہے۔“

حظیفہ نے اپنی ٹویٹس میں مزید لکھا ہے کہ”یہ جن مستوج اور گیرام چشمہ نامی دریاﺅں کے قریب علاقوں میں رہتا ہے۔ یہ آہستہ سے سفر کرنے والے لوگوں کے پیچھے آتا ہے اور ان کے کان میں سرگوشی کے انداز میں انہی کا نام پکارتا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی سرگوشی سن کر پیچھے کی طرف مڑتا ہے، جن اسے دبوچ لیتا اور وہیں مار ڈالتا ہے۔

There is a special kind of Demon/Djinn found within northern Pakistan which only appears on roads to bring calamity upon travellers.

Though one can find them from Skardu to Chitral, one of the most prominent of Chitral goes centuries back to the village of Singur. 1/n pic.twitter.com/uGhKNZFMFz