موٹروے کیس کا مرکزی ملزم عابد ملہی گرفتار ،صدر مملکت عارف علوی بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) صدر مملکت ڈاکٹرعارف علوی نے کہا ہے کہ موٹروے کیس کا دوسرا ملزم گرفتار کرلیا گیاہے، ملزم کو قانون کے تحت سزادی جائے گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان میں ہر ایک اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے۔ خاص طور پر ہماری خواتین اور بچے خود کو محفوظ محسوس کریں۔خیال رہے کہ لاہور موٹروے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے بعد فرار ہونے والے مرکزی ملزم عابد ملہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔

Arrest of the 2nd motorway accused rapist is a matter of national relief. An efficient trial of the accused and the 'severest exemplary' punishment possible under the law must be given to all those found guilty. Let everyone feel safe in Pakistan, specially our women & children.