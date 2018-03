”رونچی پوچھ رہا ہے آپ کا۔۔۔“ محمد عامر نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو جیتنے پر مبارکباد دی تو صارف نے رونچی کا نام لے لیا، پھر محمد عامر نے آگے سے کیا جواب دیا؟ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) تھری کے لیگ مرحلہ کا آخری میچ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے مداحوں کے علاوہ ہر پاکستانی کو تادم حیات یاد رہے گا کیونکہ اس میچ میں لیوک رونچی نے طوفانی بیٹنگ کرتے ہوئے 94 رنز بنائے۔

محمد عامر ہوں، یا عثمان خان شنواری یا پھر شاہد آفریدی، کوئی بھی رونچی کو قابو نہ کر سکا اور جو بھی ان کے سامنے آیا خوب دھلائی کے بعد ہی واپس گیا۔ شائقین کرکٹ بالخصوص اس بات پر حیران تھے کہ محمد عامر جیسا فاسٹ باﺅلر اور شاہد آفریدی جیسا تجربہ کار سپنر بھی ان کے بلے سے نکلنے والے رنز کے سیلاب کو نہ روک سکا اور یہی وجہ ہے کہ محمد عامر نے جب پشاور زلمی کو پہلا پلے آف میچ جیتنے پر مبارکباد دی تو ایک پاکستانی نے رونچی کا نام لے کر انہیں چھیڑ ڈالا۔

پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے درمیان کھیلا گیا میچ انتہائی سنسنی خیز رہا جس میں پشاور زلمی نے ایک سکور سے کامیابی حاصل کی اور اس میچ کی سنسنی خیزی سے محمد عامر بھی خوب لطف اندوز ہوئے جنہوں نے ٹوئٹر پر جاری پیغام میں لکھا ”کیا کمال کا کرکٹ میچ ہوا ہے، لڑکوں یہ ہے پی ایس ایل۔۔۔“

What a game of cricket this is psl boys????????????????????????????????