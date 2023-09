’کلہڑپیزا‘ والے نوبیاہتا جوڑے کی نازیبا ویڈیوز لیک ہو کر منظرعام پر آ گئیں ’کلہڑپیزا‘ والے نوبیاہتا جوڑے کی نازیبا ویڈیوز لیک ہو کر منظرعام پر آ گئیں

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت کے معروف ’کلہڑپیزا‘ والے نوبیاہتا جوڑے کی نازیبا ویڈیوز لیک ہو کر منظرعام پر آ گئیں۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق پنجاب کے سہج اروڑہ اور راجستھان کی گرپریت کور نامی اس جوڑے کی محبت کی شادی تھی، دونوں کی ملاقات انٹرنیٹ پر ہوئی جو محبت میں بدل گئی اور دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔

پنجاب میں سہج اورگرپریت ایک فاسٹ فوڈز سٹال چلارہے تھے، جس کی سب سے معروف آئٹم’کلہڑ پیزا‘ تھی۔ سارا علی خان سمیت کئی بالی ووڈ فنکار بھی ان کے سٹال پر آئے اور کلہڑ پیزا کھایا، جس سے ان کے سٹال کو خوب شہرت ملی۔ حالیہ دنوں سہج اور گرپریت کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تاہم ان کی یہ خوشی گزشتہ دنوں اس وقت غارت ہو گئی جب ان کی کئی نازیبا ویڈیوز لیک ہو کر سامنے آ گئیں۔

ان ویڈیوز میں میاں بیوی قابل اعتراض حالت میں ہوتے ہیں۔ سہج اروڑہ کی طرف سے ایک ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ان کی لیک ہونے والی ویڈیوز جعلی ہیں۔ اس نے بتایا کہ ”ہمیں چند دن قبل ایک میسج موصول ہوا تھا، جس میں ہم سے بھتہ مانگا گیا تھا اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ہم نے بھتہ نہ دیا تو ان کے پاس ہماری قابل اعتراض ویڈیوز ہیں، جو وہ لیک کر دیں گے۔ “



سہج اڑروڈ نے کہا کہ ”ہم نے اس میسج کی پولیس کو رپورٹ کر دی اور اسے نظر انداز کر دیا۔ تاہم اگلے چند دن بعد ہماری جعلی ویڈیوز یکے بعد دیگرے سامنے آنی شروع ہو گئیں۔یہ ویڈیوز مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کی گئی ہیں جو بالکل اصلی لگتی ہیں۔ اس سکینڈل نے ہماری زندگی تباہ کرکے رکھ دی ہے۔ ہم حالیہ دنوں ماں باپ بنے ہیں اور جس گھر میں جشن ہونا چاہیے تھا وہاں پریشانی اور دکھ کے ڈیرے ہیں۔

What happened with the Kulhad Pizza couple was very unfortunate. Jiski bhi galti hai, doesnt matter. Just dont forward and share the video, the least we can do for them! — Lakshay Chaudhary (@lakshayhere) September 22, 2023

bhai stop with this kulhad pizza shit, its not a thing to joke about, thodi sharam karleya krro — dinesh (@dinesh__bhanot) September 21, 2023

This is Kulhad Pizza couple Sehaj Arora and Gurpreet Kaur.



2. The couple had their private MMS leaked, don't know whether they are themselves culprits or someone else.



3. But the disgusting society that talks about rich culture and heritage started to ask for the link.



4. The… pic.twitter.com/vnZetyG6cW — Classic Mojito (@classic_mojito) September 23, 2023

Few giveaways from kulhad pizza incident:-

1). Never sell ur used phone.unless the buyer is trusted and genuine.



2). Always make sure to get ur phone repaired, right in front of u. Never ever leave it out of sight.



3). Once the AI gets mainstreamed, anyone can be victim. https://t.co/PegBOlbL5C — Abhyuday (@thetiny_owl) September 22, 2023