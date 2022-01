کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پی ایس ایل سیزن 7 کیلئے اپنی نئی دلکش کٹ متعار ف کروا دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )آج سے پاکستان سپر لیگ کا 7 واں سیزن شروع ہونے جارہا ہے جس کیلئے پاکستانی شائقین کرکٹ کا جوش عروج پر ہے ، تمام ٹیموں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں جبکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے اپنی نئی کٹ بھی متعارف کروا دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی اس مرتبہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا حصہ بنے ہیں لیکن بدقسمتی سے وہ انجری کا شکار ہو گئے ہیں جس کے باعث وہ ابتدائی میچز کا حصہ نہیں بن پائیں گے لیکن خوشخبری یہ ہے کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے اپنے کھلاڑیوں کی میدان میں موجودگی کو مزید نمایاں کرنے کیلئےدلکش’ وردی‘ متعارف کروا دی گئی ہے ۔

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے اپنی کٹ کی مین تھیم تو وہی پرانی رہی رکھی ہے جس میں جامنی رنگ بھر پور ہے جبکہ ساتھ سنہری دھاریاں بنائی گئی ہیں تاہم ڈیزائن میں تبدیلیاں کی گئیں ہیں جو اسے مزید دخوبصورت بناتی ہے ۔

کٹ کو متعارف کرواتے ہوئے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم کو ’’ پرپل فورس‘‘ کے نام دیا گیاہے ۔کوئٹہ گلیڈ ی ایٹرز پی ایس ایل میں اپنا پہلا میچ 28 جنوری کو پشاور زلمی کے خلاف کھیلے گی ۔

