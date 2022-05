عمران خان پر نوعمر مداح نے کتاب لکھ ڈالی، کپتان سے مل کر آبدیدہ ، ویڈیو بھی سامنے آگئی

چارسدہ(مانیٹرنگ ڈیسک) عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف کی حمایت میں کتاب لکھنے والی 17سالہ لڑکی عمران خان سے مل کر آبدیدہ ہو گئی۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق انفال خان نامی اس لڑکی نے ’میں نے عمران خان کا انتخاب کیوں کیا؟‘ (Why I have chosen Imran Khan?)کے عنوان سے یہ کتاب لکھی ہے۔

عمران خان گزشتہ روز جب چارسدہ کے دورے پر گئے، وہاں انفال خان اپنے والد کے ہمراہ عمران خان کی قیام گاہ پر گئی اور ان سے ملاقات کی۔ عمران خان نے انفال کی لکھی ہوئی کتاب پر اسے آٹوگراف بھی دیا۔ تحریک انصاف کے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ سے شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی کتاب پر عمران خان کا آٹو گراف دیکھ کر انفال آبدیدہ ہو جاتی ہے۔اس موقع پر عمران خان انفال کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اوران سے پڑھنے کے لیے کتاب کی ایک کاپی بھی مانگتے ہیں۔

Chairman PTI @ImranKhanPTI earlier today, while signing a book on request of one of our supporter. #CrimeMinisterRejected pic.twitter.com/qtIcd1adpm