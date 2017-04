کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پانامہ کیس کے فیصلے سے 18گھنٹے قبل ہی مریم نواز شریف سوشل میڈیا پر متحرک ہوگئی ہیں انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی ٹوئٹ کئے جن میں مخالفین کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مخالفین نے تمام تر امیدیں پانامہ کے فیصلے سے وابستہ کر رکھی ہیں۔

مریم نواز شریف نے پانامہ کیس کے حوالے سے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر ٹوئٹ کیا ہے کہ نگاہیں جمی ہیں، توجہ مرکوز ہے، دل تیار ہیں، کھیل شروع ہوگیا ہے دنیا والو۔ ایک طرف وہ ہیں جن کی تمام سازشیں ناکام ہوگئیں ، ان کا مستقبل مخدوش ہے۔

Eyes forward, mind focused, heart ready ..... Game on, world !

Wazir-e-Azam Nawaz Sharif ???????? pic.twitter.com/s5oTObB8US — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 19, 2017

And when you are guilt-free, focused & have faith in Allah & have worked for your success. pic.twitter.com/YJWRBpvasb — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 19, 2017

It's not about PM speaking. It's what he's speaking. His narrative is constructive & about development & progress. https://t.co/lQdoU18WoV — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 19, 2017

مریم نواز شریف کا مزید کہنا تھا کہ نوزاشریف کا بیانیہ تعمیری،ترقی اورخوشحالی کا ہے۔ کبھی اپنے والد یا خاندان کوپریشان اورتشویش میں مبتلا نہیں دیکھا۔ ایسا جب ہوتا ہے جب آپ اللہ پربھروسا کرتے ہیں۔