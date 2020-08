بیروت میں خوفناک دھماکہ، فحش فلموں کی سابق لبنانی اداکارہ میا خلیفہ نے ذمہ داری کس پر عائد کردی؟

بیروت (ڈیلی پاکستان آن لائن) فحش فلموں کی سابق لبنانی اداکارہ میا خلیفہ نے بیروت دھماکے کی ذمہ داری ایرانی حمایت یافتہ جنگجو تنظیم حزب اللہ پر عائد کردی۔

بیروت میں ہونے والے خوفناک دھماکے کے بعد امریکہ میں مقیم لبنانی نژاد فحش فلموں کی سابق اداکارہ میا خلیفہ ٹوئٹر پر کافی متحرک ہیں ، وہ نہ صرف دھماکے کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہیں بلکہ ایسی پوسٹس بھی شیئر کررہی ہیں جن میں مدد یا خون کے عطیات کی اپیل کی گئی ہے۔

دھما کے کے بعد اپنے ایک ٹویٹ میں میا خلیفہ نے نے بیروت کو مخاطب کرکے کہا " بیروت، میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔"

Beirut, my heart is always with you ♥️

ایک ویڈیو ری ٹویٹ کرتے ہوئے میا خلیفہ کا کہنا تھا کہ لبنان اس تکلیف کا مستحق نہیں ہے۔

دھماکے کو آتش بازی کے سامان میں لگنے والی آگ کا نتیجہ قرار دینے پر بھی میا خلیفہ نے خوب برہمی کا اظہار کیا اور کہا " آتش بازی؟ خدا کی نظروں میں زیادہ بے توقیر کون ہے ، میں یا حزب اللہ ؟ تم بہت ہی برے ہو، لبنان کے لوگ تم سے بہتر کے مستحق ہیں۔"

“Fireworks”?!!!!! Who’s more disgraceful in the eyes of god, me or hezbollah?

You’re disgusting and the lebanese people deserve better. https://t.co/7goXtfj6b3