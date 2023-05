مریم نواز کے پروگرام کی لیکس کے معاملے پر چینل چھوڑنے کی افواہیں ، سینئر صحافی منصور علی خان نے خاموشی توڑ دی 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) سوشل میڈیا پر یہ افواہیں چل رہی تھیں کہ سینئر صحافی منصور علی خان نے مریم نواز کے پروگرام لیکس کے معاملے پر چینل کے دباﺅ کے باعث استعفیٰ دیدیا ہے تاہم اب سینئر صحافی نے معاملے پر خاموشی توڑتے ہوئے چینل چھوڑنے کی اصل وجہ بیان کر دی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق منصور علی خان نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” مہربانی فرما کر اپنی تصحیح کر لیں “ ۔ نمبر ایک! میں نے کیریئر کے اچھے موقع کی وجہ سے استعفیٰ دیاہے ، مجھ پر سماءنیوزکی انتظانیہ اور نہ ہی مریم نواز کی جانب سے کوئی دباﺅتھا، جیساکہ لیکس چینل سے نہیں ہوئی ہوئیں، اگلی مرتبہ افواہیں پھیلانے سے قبل مجھ سے رابطہ کر لیجے گا ۔

یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر افواہیں تھیں کہ منصور علی خان نے مریم نواز کے پروگرام کی لیکس پر چینل کی جانب سے دباﺅ آنے پر استعفیٰ دیدیا ہے ۔

Please get your facts right:

1. I have resigned only due to a promising career opportunity.

2. There was neither any ‘pressure’ from @SAMAATV management nor @MaryamNSharif as the leak did not originate from the channel.

3. Next time call me before circulating such rumors. https://t.co/bhsClbYdgD