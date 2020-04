سٹینڈرڈ چارٹرڈ اور انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے درمیان معاہدہ سٹینڈرڈ چارٹرڈ اور انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے درمیان معاہدہ

کراچی(پ ر) اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان کو پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل (پی آئی سی ٹی) کو بہترین کارکردگی رکھنے والے ورچوئل اکاونٹس کا حل پیش کرنے پر خوشی ہے جو پی آئی سی ٹی کو سماجی فاصلے اور تالا بندی کے عرصے میں کلیکشن سروسز جاری رکھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ اس حل سے پی آئی سی ٹی کو ایک ماہرانہ اور قابل اعتماد میکانزم دستیاب ہوگا جو اِسے، پور ے ملک میں پھیلے ہوئے، کسٹمرز کی بڑی تعداد تک پہنچنے میں مدددے گا۔COVID-19کی وجہ سے موجودہ حالات میں ہمارے کلائنٹس کے لیے ڈیجیٹل سولوشنز ہی ایسا راستہ ہیں جو اْنہیں، کم سے کم انسانی رابطے کے باوجود اور کسی رکاوٹ کے بغیر، اُن کے کسٹمرز تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔اس حل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، شہزاد دادا نے کہا:”ہم پی آئی سی ٹی کو، اْس کے کلائنٹس کی مشکلا ت کے پیش نظر،ایک مشترکہ ڈیجیٹل سولوشن پیش کرنے اور اِس طرح انڈسٹری میں پہلے ادارے کا درجہ حاصل کرنے پر بہت پرجوش ہیں۔ ا

سٹینڈرڈ چارٹرڈ کی ڈیجیٹل اسٹریٹیجی میں ٹیکنالوجی کا بنیادی اہمیت حاصل ہے اور ہم، اپنے کلائنٹس کی نت نئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی نوعیت کی بہترین

اور نیکسٹ جنریشن کی پروڈکٹس فراہم کرنے کے لیے انتہائی پرعزم ہیں۔“

پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، خرم عزیز خان نے ورچوئل اکاؤنٹس کا حل پیش کرنے پر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا،”بحران کے دنوں میں، جب حکومت تالا بندی پر عمل کر رہی ہے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے پر زور دے رہی ہے، پی آئی سی ٹی اور اسٹینڈرڈ چارٹ کے درمیان یہ تعاون ڈیجیٹل حل اختیار کرنے کے لیے ہے۔اسٹینڈرڈ چارٹرڈ نے انتہائی مختصر وقت میں ہمارے کلائنٹس کو سہولت فراہم کی ہے اور انہیں اِس قابل بنایا ہے کہ وہ محفوظ اور پراعتمادطریقے سے آن لائن ادائیگیاں کرسکیں۔ چنانچہ یہ ’ایز آف ڈوئنگ بزنس‘ کی جانب ایک بڑا قدم ہے جس

سے، نہ صرف بحران کے دنوں میں، تمام فریقین کو فائدہ پہنچے گا بلکہ یہ آگے چل کر بھی کارآمد ثابت ہو گا۔“

ورچوئل اکاؤنٹس، جیسا کہ نام سے ظاہرہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی کتابوں میں کھولے گئے حقیقی اکاؤنٹس نہیں ہیں بلکہ یہ ایک نظام ہے جس میں کلائنٹ کے کسٹمرز کوایک منفرد حوالہ نمبر کے ذریعے شناخت کیا جاتا ہے۔

کلائنٹ کے ہر کسٹمر کو، جو ادائیگی کر رہا ہو، ایک ورچوئل اکاونٹ نمبر فراہم کیا گیا ہے اور اُنہیں حساب کے تصفیے (reconciliation) کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا ورچوئل اکاؤنٹ ایک ایسی اکاؤنٹ ہے جو کارپوریٹ کلائنٹس کو1-Link کے رکن بینکوں کے آلٹرنیٹ ڈسٹری بیوشن چینلز (آن لائن بینکاری، اے ٹی ایم اور موبائل ایپلیکیشنز) کے ذریعے کلیکشن کے علاوہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ اور پارٹنر بینک کے کاؤنٹر زپر ٹرانزیکشنز کی سہولت مہیا

کرتا ہے۔

٭٭٭

For more information or interview opportunities, please contact:

Farhan Ahmed

Head External Communications

Standard Chartered Bank

0302-8600621

Farhan.Ahmed@sc.com

Tasneem Mirza

Associate Director, External Communications

Standard Chartered Bank

0302-8204852

Tasneem,Mirza@sc.com

